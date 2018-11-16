Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг запретил сотрудникам пользоваться смартфонами на базе Apple в офисе своей компании после конфликта с руководством компании Apple. Об этом сообщает Mashable со ссылкой на данные The NYT.

Отмечается, что к этому привела критика соцсети главой Apple Тимом Куком. Генеральный директор Apple неоднократно критически высказывался в адрес Facebook. В октябре на международной конференции он обвинил социальную сеть в "слежке" за своими пользователями ради прибыли.

По данным издания, это вывело Цукерберга из себя и в качестве ответной меры он запретил сотрудникам компании использовать продукцию Apple, в том числе айфоны. В Facebook пока не комментируют информацию о запрете.

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