В Черкасской области взяли под домашний арест несовершеннолетнюю девушку, которая родила ребенка, а после убила его. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Прокуратурой Черкасской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.117 Уголовного кодекса Украины", - заявили в прокуратуре.

В ходе следствия было установлено, что 16-летняя несовершеннолетняя, находясь по месту своего жительства, самостоятельно родила доношенного ребенка, и после родов причинила новорожденному телесные повреждения, в результате которых тот скончался.

В настоящее время несовершеннолетней сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины. По этой статье ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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