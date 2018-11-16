Сегодня, 16 ноября, сборная Украины проведет свой заключительный матч в группе В1 Лиги наций УЕФА против команды Словакии. На предматчевой пресс-конференции главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко рассказал о том, чего он ожидает от игры, которая не влияет на турнирное положение нашей команды.

Фото: ffu.ua

- Вы пригласили на сбор немало новичков. Вы планируете использовать их в матче и будете ли в связи с этим менять схему игры?

- У нас на повестке дня два матча. Да, вызваны новые игроки. Не исключено, что кто-то из них выйдет на поле против Словакии. Мы обсудим план на игру и определим состав. На новичков мы также рассчитываем. Поэтому не исключаю, что кто-то из них примет участие в поединке, - заявил Шевченко, как передает пресс-служба ФФУ.

- В сборной продолжается беспроигрышная серия из девяти матчей. Учитывая это - насколько важно для вас победить завтра?

- Мотивация победить есть всегда, тем более - с таким хорошим соперником. Словакии нужна победа, это хорошая команда. Мы мотивированы, хотим показать хороший футбол. Хотя мы и решили задачу в группе Лиги наций, для нас важно сыграть хорошо для болельщиков и для нашей уверенности.

- Как известно, выпал Василий Кравец. Планируете ли вы вместо него вызвать кого-то на игру со сборной Турции?

- Пока не планируем. Мы всегда стараемся сбалансировать состав так, чтобы было кем заменить травмированных. Я надеюсь, что больше потерь не будет. Пожалуй, не будем никого больше вызывать.

- Не позволит полученный ранее результат сыграть более непринужденно?

- Хотелось бы. Но это будет зависеть и от сборной Словакии. Она очень мотивирована, имеет сильный состав. Нас ожидает тяжелый матч. Мы потеряли нескольких игроков, вызвали четырех новичков. Возможно, кто-то завтра впервые сыграет за сборную. Очень важно, чтобы те новички, которые выйдут на поле, правильно отнеслись к этому событию, влились в нашу систему коллективной игры и внесли определенный вклад в итоговый результат. Для нас, повторюсь, матч принципиальный. Важно показать хороший уровень игры.

- По вашему мнению, нынешняя сборная Украины самая перспективная после 2006 года?

- Такие вещи нельзя сравнивать. Разные поколения, разные футболисты... Очень важно, что сборная находится на правильном пути. Подрастают молодые игроки, есть взаимопонимание, хорошая атмосфера. Перед этим коллективом можно ставить определенные задачи.

- В Словакии произошла смена тренера. Как на нее может повлиять это событие?

- Ян Козак - успешный специалист, который создал хорошую команду. Но сейчас пришел новый специалист, поэтому в сборной Словакии будет дополнительная мотивация. За такой короткий срок трудно что-то кардинально изменить. Словакия всегда отличалась хорошими командными действиями и имела индивидуально сильных игроков.