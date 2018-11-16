Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рассчитывает на то, что новый транш от Международного валютного фонда (МВФ) Украина получит уже в декабре этого года. При этом он не уточнил возможный размер кредита. Об этом премьер рассказал в интервью Reuters.

Он добавил, что кредит от МВФ будет получен, когда Верховная Рада окончательно примет госбюджет на следующий, 2019 год. Гройсман также заверил, что правительство не пойдет на условия оппозиционных партий, которые требуют отменить повышение цены на газ для населения.

"Популизм привел к слабости Украины. Этого нельзя допускать", - сказал премьер-министр.

Новые повышенные цены является одним из главных условий МВФ для выделения транша. При этом Владимир Гройсман отметил, что деньги от МВФ позволять обеспечить стабильность в стране и помогут продолжить курс реформ.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВФ недовольны ростом экономики Украины.