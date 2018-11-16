В Калифорнии не стихают сильные лесные пожары. По последним данным, число жертв огненной стихии выросло до 66 человек. Об этом сообщил шериф округа Бьютт Кори Хонеа, передает телекомпания ABC.

При этом число пропавших без вести возросло с 297 до 631 человека на данный момент. Власти поясняют, однако, что эти сведения не слишком точны, так как могут дублировать людей с одинаковыми именами и фамилиями.

Площадь пожара "Кэмп" в округе Бьютт составляет более 566 кв. км. Пламя уничтожило более 11,8 тыс. строений, включая 9,7 тыс. жилых домов, его удалось локализовать на 40%. Для борьбы с огнем в округе мобилизованы более 5,4 тыс. пожарных, 620 единиц спецтехники, 24 вертолета, 105 бульдозеров и 75 автоцистерн для перевозки воды.

В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действуют режимы чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией.

Ранее "Страна" сообщала, что муж певицы Pink пригрозил расстреливать мародеров на месте пожаров в Калифорнии.