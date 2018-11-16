В замерзающий город Смелу, что в Черкасской области, наконец-то подали газ. Здесь заработали 15 котелен из 20. Об этом сообщил в своем Facebook вице-премьер-министр, министр ЖКХ Геннадий Зубко.

"Газ подан уже в 15 котельных из 20, к которым подключена соцсфера 77 домов из 152, 9 школ, 3 больницы, 8 детсадов. 4 котельные работают на подачу тепла, остальные - в процессе запуска. О ходе розжига котлов и выходе на рабочий температурный режим буду информировать дополнительно. Команда профессионалов будет работать нон-стоп", - написал Зубко в соцсети.

Фото: facebook.com/zubko.gennadiy/

Он также сообщил, что Кабмин предоставил городу транш в размере 25 млн. грн для запуска отопительного сезона. И призвал местную власть обеспечить подписание договоров между коммунальным предприятиям и Нафтогазом.

Напомним, в Смеле из-за отсутствия теплоснабжения местные жители вышли на митинг к зданию городского совета, а также перекрыли дорогу, которая ведет в Киев. В связи с отсутствием отопления на неопределенное время закрыли школы, детские сады и больницы.

Местные власти возлагают вину на компанию "Энергоинвест", у которой долги перед поставщиками газа.

Ранее "Страна" сообщала, как замерзает Смела, и почему по этой же схеме без тепла могут оставить еще пол-Украины.





