Международный валютный фонд (МВФ) не имеет позиции по принадлежности Крыма и Севастополя, но уже относит их к России при анализе экономических показателей страны в статистических целях.

Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель МВФ, отвечая на вопрос, означает ли такая практика принятие позиции одной из сторон в споре о статусе полуострова.

"В статистических целях, страна, которая де-факто осуществляет контроль над территорией, обязана представлять статистические данные [по ней], - пояснил он. - Использование МВФ статистических данных не означает признания или принятия позиции относительно того, какая страна имеет законное право на данную территорию [в случае возникновения международного спора вокруг нее]".

Представитель фонда также отметил, что МВФ уже с 2015 года учитывает статистические данные Крыма и Севастополя при анализе экономических показателей России.

"В докладах персонала МВФ по России статистические данные о рабочей силе, населении и национальных счетах включают Крым и Севастополь с 2015 года", - отметил он.

Представитель организации также указал, что в 2015 году в февральском докладе МВФ, посвященном механизму расширенного кредитования Украины, была включена следующая сноска: "Данные национальных счетов приводятся без учета Крыма и Севастополя с 2014 года". Под графиками в этом документе стояло примечание, в котором указывалось, что данные "приводятся без учета Крыма и Севастополя".

МВФ в своем ноябрьском обзоре перспектив развития экономики стран Европы также рассматривал статистические показатели по Крыму и Севастополю как часть данных, относящихся к России. При этом полуостров на карте был обозначен тем же цветом, что и Украина.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВФ считают, что Украине нужно почти в два раза больше резервов для стабильности, а также о том, что в МВФ недовольны ростом экономики Украины.