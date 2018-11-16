Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала понять, что ее не пугает угроза отставки и она готова дойти до конца в вопросе выхода страны из ЕС. Об этом Мэй заявила в четверг на пресс-конференции.

Премьеру задали вопрос, что она будет делать, если в ближайшие дни ей будет вынесен вотум недоверия на фоне разногласий по проекту соглашения c ЕС по Brexit. В ответ она заявила, что руководству приходится принимать трудные решения. "Собираюсь ли я довести это дело до конца? Да", - сказала Мэй, пишет The Guardian.

Журналисты поинтересовались у премьера, готова ли она к расколу, риск которого навис над ее партией. В ответ Мэй сказала, что члены парламента обсуждают Brexit с момента проведения соответствующего референдума. Когда же придет время голосовать, уверена Мэй, депутаты сделают выбор в пользу того, что лучше для Британии.

Мэй призналась, что чувствует каждой фиброй своей души , что сделка, которую ее правительство заключило с Брюсселем, правильная. Если же политики не поддержат сделку, страна будет поставлена на "путь глубокой и серьезной неопределенности", подчеркнула Мэй. Она также заметила, что никто не предложил альтернативного плана.

За минувшие сутки сразу двое министров Великобритании подали в отставку из-за Brexit. По данным The Times, недовольство по поводу сделки в частном порядке выразили девять из 25 членов кабинета министров. Все большее число депутатов из Консервативной партии, которую возглавляет Мэй, призывают к вотуму недоверия премьеру, замечает Associated Press.

Как сообщала "Cтрана", Кабинет министров Великобритании проголосовал за выход из Европейского Союза.

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