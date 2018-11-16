На Воздухофлотском проспекте, 3, ночью 11 ноября водитель BMW сбил человека, который почему-то не решил перейти дорогу в 30 метрах от пешеходного перехода. Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

По данным из соцсетей пешеход остался жив. Скорая и полиция на месте.

Видео: youtube.com

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