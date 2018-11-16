Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) готов рассмотреть новую программу сотрудничества с Украиной, но сделает это после утверждения Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год и подъема цен на отопление, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

"Сейчас мы ожидаем, что заседание Исполнительного совета состоится позже в этом году, после выполнения действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019 год и увеличить тарифы на отопление в соответствии с достигнутым соглашением", - сказал представитель МВФ.

Он также обратил внимание, что на прошлой неделе Киев посетила группа экспертов Фонда для проведения консультаций с украинским правительством в контексте новой программы Stand-by.

"С момента обнародования заявления о достижении соглашения, изменений не произошло", - добавил он, отметив, что речь идет об утверждении госбюджета и повышении тарифов на газ с учетом рыночных изменений и с одновременным субсидированием населения с низкими доходами.

Миссия МВФ и власти Украины в конце октября достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Теперь МВФ готов согласовать программу с Украиной на 14 месяцев, но для этого Верховная рада должны утвердить госбюджет на 2019 год, а правительство Украины - повысить тарифы на отопление.

Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов на газ и отопление для домохозяйств, отражающего рыночные тенденции с сохранением поддержки малообеспеченных потребителей.

Правительство Украины 19 октября приняло решение поднять с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения на 23,5%.

Кабинет министров во время заседания 14 ноября одобрил с трехдневной доработкой проект закона о государственном бюджете на 2019 год ко второму чтению (законопроект №9000).

Как отметила во время заседания и.о. министра финансов Оксана Маркарова, дефицит бюджета в данном варианте законопроекта остается на уровне 2,3% ВВП.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий утверждал, что парламент рассмотрит проект закона о госбюджете на 2019 год в четверг, 22 ноября.