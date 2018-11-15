Дело о преднамеренном убийстве во время массовых беспорядков в Одессе, которые произошли 2 мая 2014 года, будет рассматривать суд присяжных. Такое решение принял Малиновский районный суд г. Одессы на подготовительном заседании 15 ноября, сообщает портал "Судебная власть Украины".

"Коллегия судей, посоветовавшись в совещательной комнате, назначила судебное разбирательство судом присяжных", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с такой инициативой выступил защитник обвиняемого.

Следующее судебное заседание назначено на 20 ноября, начало в 13 часов.

Также сообщается, что в связи с решением Высшего совета правосудия об увольнении судьи Сергея Жуковского состоялась замена председателя по делу - автоматизированной системой документооборота суда был избран судья Алексей Стариков.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе во время столкновений между проукраинскими активистами и пророссийски настроенными юнцами погибли 48 человек, около 200 человек пострадали.

Как сообщала "Страна", мы рассказывали, что нового стало известно о причинах и виновниках трагедии четыре года спустя.

Напомним, прокуратура требует для участников беспорядков до 15 лет колонии.