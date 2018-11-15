Бывший исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан не явился на допрос в САП. Об этом Левому берегу сообщил Назар Холодницкий.

"Не было его. Не явился он в САП", - сказал руководитель Специализированную антикоррупционной прокуратуры.

5 сентября и.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила журналистам, что Мирослав Продан принял решение об увольнении по собственному желанию, и правительство это решение поддержало. К проведению конкурса выполняет обязанности Александр Власов, который 3,5 года возглавлял подразделение "Фантом", что занимался обязанностями ГФС в зоне АТО. Чуть позже Продан заявил о намерении участвовать в конкурсе на должность руководителя службы.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 29 августа заявил, что передал Специализированной антикоррупционной прокуратуры часть материалов уголовного производства, которые касаются исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

10 сентября некоторые СМИ сообщили со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре о том, что бывший и.о главы Государственной фискальной службы не появляется на допросы в САП.

13 ноября, на своей странице в Facebook Продан пояснил, что в начале ноября запланировал поездку за границу для медицинского обследования. А уже 7 ноября, находясь в клинике, узнал от адвокатов, что Специальная антикоррупционная прокуратура прислала повестку с требованием явиться к следователю. По его мнению, вызов намеренно направили именно в тот период, когда он находится на лечении за пределами Украины, для того, чтобы его дискредитировать.

Ранее "Страна" сообщала, почему экс-глава ГФС Продан покинул Украину и куда он на самом деле уехал. Экс-чиновник уже давно находится в эпицентре борьбы за многомиллиардные таможенные потоки - между "Народным фронтом" в компании с Владимиром Гройсманом с одной стороны - и Банковой с другой. Сам Продан - человек Гройсмана, и еще совсем недавно премьер обещал, что не допустит его отставки. Но в сентябре она все-таки произошла. Против главы Госфиска завели уголовное дело по незаконному обогащению, а застрельщиком расследования стал генпрокурор Юрий Луценко, который лоялен президенту.

Удару по Продану предшествовала летняя война на таможне - Гройсман ввел на таможенные посты представителей МВД, что усилило позиции "Народного фронта" на этом важном и денежном участке перед выборами президента. На Банковой ответили давлением на Мирослава Продана. И вот теперь экс-налоговик выехал из страны.

Также мы писали о том, что Холодницкий прокомментировал выезд Продана из Украины.