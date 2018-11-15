Гуманитарный координатор ООН на Украине Оснат Лубрани призвала мировое сообщество срочно выделить средства на оказание помощи населению востока Украины в связи с наступлением холодного сезона.

План гуманитарной поддержки на 2018 год профинансирован лишь на 36%, заявила она в четверг в Женеве, передает ТАСС.

Лубрани проинформировала представителей стран-членов всемирной организации о тяжелых последствиях "гуманитарного кризиса на востоке Украины, где практически ежедневно люди гибнут и получают ранения", сообщило в Женеве Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Координатор "призвала международных доноров срочно увеличить финансирование, чтобы помочь уязвимым семьям пережить длинную суровую зиму". По данным УКГВ, международный план гуманитарной помощи на востоке Украины "остается профинансированным лишь на 36%".

"Отсутствие средств означает, что не будет реагирования на основные нужды миллионов мужчин, женщин и детей", - сказала Лубрани. Она призвала страны-члены ООН "оставаться солидарными с людьми восточной Украины и помочь им выстоять в холодную зиму".

Координатор обратила внимание на продолжающиеся многочисленные нарушения режима прекращения огня.

"Только за этот год произошло 73 инцидента, затрагивающих критически важную инфраструктуру подачи воды, - сказала она. - Если обстрелы продолжатся зимой, то людям придется вести борьбу за сохранение тепла, а частые перебои с водой увеличат риск вспышек инфекционных заболеваний".

Лубрани напомнила, что в соответствии с международным гуманитарным правом гражданское население и инфраструктура не должны подвергаться опасности и становиться "мишенями".

Как сообщала "Страна", ранее в ОБСЕ перечислили нарушения на Донбассе за неделю: Гибель троих детей и 6,6 тысяч нарушений режима прекращения огня.