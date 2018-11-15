В администрации президента Украины Петра Порошенко расценили слова главы Российской Федерации Владимира Путина о готовности работать с "любыми новыми украинскими властями" как вмешательство в избирательный процесс.

"Сегодняшнее заявления Путина является явным примером его вмешательства в избирательный процесс на Украине, несмотря на то, что кампания еще даже не началась", - написал в четверг пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко в Facebook.

По словам Цеголко, "вопрос о власти в Украине будет решать не Кремль, а украинский народ".

Фото: facebook.com

Ранее 15 ноября президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита, заявил, что Россия будет работать с любыми новыми властями Украины и иного решения проблемы Донбасса, кроме мирного нет. "Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был, придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует, и нужно выполнять минские соглашения", - отметил российский лидер.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кремле заявили, что их влияние на "ЛДНР" не безгранично.

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