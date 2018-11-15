Вечером 15 ноября в Виннице прошло экстренное собрание духовенства города при участии игумена мужского монастыря и игумений двух женских монастырей епархии.

Как сообщили "Стране" участники собрания, они заявили о полной поддержке решений архиерейского собора УПЦ от 13 ноября, которые правящий епископ Винницкой епархии митрополит Симеон отказался подписывать. Именно ему Порошенко, по слухам, предложил стать "правой рукой" главы новой церкви в Украине.

"Мы поддерживаем нынешний статус Украинской православной церкви", – говорится в заявлении участников собрания винницкого духовенства. - Собрание осуждает грубое антиканоническое вмешательство Константинопольского патриархата в жизнь нашей Церкви и заявляет поддержку Предстоятелю нашей церкви, Блаженнейшему митрополиту Онуфрию".

Обращаясь к митрополиту Симеону, священники предлагают ему созвать общее собрание всей Винницкой епархии на 19 ноября с тем, чтобы "общеепархиальным голосованием поддержать решения (архиерейского собора) и явить всецерковное единство перед лицом будущих испытаний".

Решение подписали 42 участника собрания из 44 присутствовавших. Это подавляющее большинство духовенства города. Как рассказали "Стране" участники, его созвали буквально за пару часов. Поэтому отсутствовавшие просто не смогли поменять планы, но поддержали решения по телефону.

При этом некоторые участники собрания сообщили "Стране", что настроены прекратить поминовение правящего архиерея Симеона на службе.

Ранее "Страна" сообщала, о чем говорил Порошенко с митрополитом Винницким Симеоном, а также о новых подробностях Собора УПЦ, где Онуфрий говорил по телефону с Порошенко.