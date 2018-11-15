В Госкомтелерадио определили победителя торгов на проведение информационной кампании "Сотрудничество Украина-НАТО как катализатор реформ". С результатами торгов можно ознакомиться на сайте публичных закупок Prozorrо, - сообщает пресс-служба Госкомитета по вопросам телевидения и радиовещания.

Тендерный комитет Госкомтелерадио, рассмотрев предложения электронных торгов по закупке услуги по организации и проведению кампании по повышению уровня осведомленности на тему "Сотрудничество Украина-НАТО как катализатор реформ", определил победителем ЧП Петренко И.Н.

Всего в электронных торгах на закупку этой услуги участвовало шесть претендентов. ЧП Петренко И.Н. было предложено самую низкую цену - 776 тыс. 776 грн. Ожидаемая стоимость закупки составляла 2 млн 619 тыс грн.

В рамках кампании предусмотрено создание и трансляция циклов тематических теле- и радиопередач, изготовление и распространение в общественных местах, учебных заведениях информационно-разъяснительных материалов (литературы) - брошюр, листовок, буклетов. Целью кампании является повышение уровня информированности и понимания широкими слоями населения по внедрению внутренних реформ в процессе евроатлантической интеграции и утверждения в украинском обществе сознательной поддержки членства Украины в НАТО, - говорится в сообщении пресс-службы Госкомитета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщала "Страна", ранее Венгрия назвала условие снятия вето на проведение комиссии Украина-НАТО.