Ко Дню достоинства и свободы (21 ноября) между школьниками Киева проведут военно-спортивные соревнования "Снайпер столицы". Такое мероприятие записано в культурно-художественной программе, обнародованной Киевской городской госадминистрацией.

"Среди учебных заведений Киева проведут городские военно-спортивные соревнования по огневой подготовке "Снайпер столицы - 2018", - отметили в КГГА.

Специалист отдела внешкольного образования киевского исполкома Сергей Мельник сообщил Громадскому, что в соревновании принимают участие школьники, студенты профессионально-технических училищ.

Соревнование состоит из теоретического и практического этапов. На практическом этапе дети стреляют из пневматических винтовок, разбирают макет автомата Калашникова и на скорость снаряжают (заполняют) магазин автомата.

Отметим, что данное событие вызвало крайне неоднозначную реакцию в социальных сетях. Памятуя, что в расстрелах на Майдане в феврале 2014 года подозревают снайперов. Так, буквально сегодня стало известно о задержании снайпера Нацгвардии по подозрению в расстрелах в феврале 2014 года.

Среди антимайдановских сил в ходу теория, что расстреливали людей снайперы, нанятые тогдашними лидерами Майдана.

Ранее "Страна" рассказывала, что происходит в лагерях националистов на Западной Украине, о которых пишут СМИ Европы и США. "Детей учат убивать".