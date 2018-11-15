15 ноября безналичный курс доллара опустился на 3,5 копейки, и закрепился к вечеру в рамках 27,77-27,79 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Это уже не удивляет финансистов и практически стало рутиной. Валюта дешевеет всю неделю на межбанке и уже потеряла 10 копеек.

Глобально курсовой провал объясняют активными конвертациями валютной выручки агропроизводителями и слабым спросом на "американца" со стороны импортеров. Из-за этого на межбанке время от времени возникает избыток доллара и планомерно снижается его курс. Периодически лишнюю валюту скупает Нацбанк, которому нужно наполнять свои резервы, о чем, кстати, сегодня напомнил МВФ. Сегодня регулятор собирал доллар по 27,77 грн/$ и приобрел, по оценкам финансистов, до $10 млн.

"Курсовые тренды сегодняшнего дня сформировало утреннее незначительное преобладание предложения валюты на фоне приближения периода налоговых платежей, оперативно нивелированное участием в торгах регулятора, что стабилизировало баланс предложения и спроса", - прокомментировал Олег Куринной.

К тому же чуть активнее стали продавать валюту компании, которым недостает нацвалюты. Нацбанк регулярно пылесосит ее на рынке, создавая такие дефициты: остатки банков на корсчетах в НБУ сегодня уменьшились на 4,1 млрд. грн (до 53,5 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, вырос на 2 млрд. грн (до 30,8 млрд. грн.).

"В пользу курсовой стабильности работает снижение гривневого запаса ликвидности, ее неравномерное распределение между банками, спокойствие и минимальный спред котировок наличного рынка", - подтвердил Куринной.

Если утром большинство банков продавало наличный доллар в кассах по 27,94-28,0 грн./$, то к вечеру средний ценовой коридор расширился до 27,94-28,05 грн./$. При этом выкуп валюты у людей происходил в рамках 27,10-27,93 грн./$.

Завтра финансисты ждут продолжения укрепления безналичной гривны — до 27,75-27,77 грн./$.

"Если межбанк продолжат заливать долларом в нынешнем темпе, то доллар будет и дальше дешеветь. Не резко с сильными провалами, а постепенно, с минимальным курсовым движением. Практически незаметно для многих. Нацбанк будет очень аккуратно увеличивать свои золотовалютные резервы, выкупая доллар небольшими порциями, чтобы не раскачивать рынок", - спрогнозировал председатель правления RwS Bank Владислав Кравец.

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