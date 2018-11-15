В пятницу, 16 ноября, самой сложной ожидается погода в Южном регионе Украины.

Там пройдет дождь, временами, со снегом. Вероятно налипание мокрого снега, гололед и сложная ситуация на дорогах, После первого снега 14 ноября в Украине произошло более 1000 ДТП.

Осадки сопроводит сильный северо-восточный ветер. Возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. О прогнозе на пятницу рассказала синоптик Наталья Диденко.

Сообщается, что Восток, Центр, Север и Запад Украины окажутся под влиянием антициклона. В этих регионах без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0..5 градусов мороза, днем ​​около нуля.

Теплее будет в Западном регионе, ночью 0...-4 градуса тепла, днем ​​+3...+8 градусов.

В Киеве в пятницу дождя и снега не будет. Тучи временами прояснит солнце. Также в столице ожидается туман. Ближайшей ночью в Киеве до -4, -5 градусов, днем 16 ноября ​​около нуля. На дорогах скользко.

"Что ж, гололедица проросла и до марта будет с нас смеяться, будет толкаться, ломать каблуки и даже порой тайно сговариваться с травматолагами. Осторожно !! Я прочитала, что когда на улице скользко и вы чувствуете, что вот-вот можете упасть, надо резко присесть.

Представив эту картину, я поняла. что я упаду при такой ситуации скорее от смеха, чем от гололеда. Всем тепла и света. Не падайте никак)", - пожелала синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в Киеве водителей просят не оставлять автомобили у дорог и улиц, чтобы не мешать убирать снег.

Отметим, что метеорологи предсказали аномально теплую зиму и погоду на Новый год.