В Киеве под процессуальным руководством столичной прокуратуры по материалам Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и Главного управления Нацполиции в Киеве разоблачены и задержаны члены опасной банды, которые обоснованно подозреваются в совершении менее 8 резонансных преступлений в столице, в том числе с использованием реактивной противотанкового оружия, а также в незаконном снабжении и сбыте боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает сайт прокуратуры.

В состав преступной группировки входило восемь человек в возрасте от 21 до 46 лет, имели навыки обращения с оружием или опыт военной службы.

Согласно материалам следствия, в течение 2018 члены банды совершили в Киеве ряд вооруженных нападений на предприятия и учреждения с целью препятствования их законной хозяйственной деятельности.

Так, на счету этой банды серия нападений на помещения ЗАО "ХК "Киевгорстрой", которые произошли в столице в апреле текущего года, когда путем умышленного поджога и обстрела с применением реактивной противотанковой оружия (РПГ) были повреждены здания указанного предприятия.

Кроме того, членами указанной преступной группировки на протяжении июня-октября текущего года по заказу неустановленных следствием лиц проведены масштабные поджоги торговых павильонов на ул. Декабристов и Срибнокильской, поджог 6 автомобилей на проспекте П. Григоренко и элитного автомобиля на бульваре Леси Украинский. Также, участникам банды инкриминируется участие в рейдерском захвате частного предприятия, также совершенного на заказ физического лица.

В ходе следствия, среди прочего, собраны доказательства причастности организатора и других членов банды к незаконному перемещению из зоны проведения операции объединенных сил на Востоке Украины реактивных противотанковых гранатометов РПГ различных модификаций с целью их дальнейшего сбыта.

Реализация боеприпасов происходила путем обустройства "закладок" в лесопосадке на территории одной из областей. Географические координаты "закладок" предоставлялись покупателям после внесения ими оплаты.

Так, в рамках расследования задокументирован факт сбыта членами банды 10 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26.

По результатам проведения комплекса гласных и негласных следственных (розыскных) действий восемь участников банды, в том числе ее организатора, задержаны.

В ходе проведения обысков у членов банды изъято автоматическое огнестрельное оружие, 5 пистолетов, глушители к огнестрельному оружию, прицелы, большое количество патронов, средства связи, банковскими карточки, наркотические вещества и другие вещественные доказательства.

На сегодня всем фигурантам объявлено о подозрении, в том числе в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 УК Украины (бандитизм) и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала "Страна", банда грабителей-иностранцев пыталась скрыться от полиции Киева, протаранив 10 автомобилей.

И в центре Киева банда напала на адвоката и расстреляла полицейских.

Ранее в Одессе вооруженная банда напала на инкассаторов и со стрельбой похитила 200 000 гривен.