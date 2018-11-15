В рамках расследования уголовного дела о расстрелах участников мирных акций в центре Киева зимой 2014 года задержан и арестован снайпер, служивший тогда во внутренних войсках, но уволенный из правоохранительных органов в 2016 году, подтвердил начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

В эфире телеканала "112 Украина" он рассказал, что задержанный подозревается в совершении убийства 20 февраля 2014 года совместно с бывшими на то время беркутовцами. При этом С.Горбатюк указал, что на момент задержания этот мужчина уже не работал в правоохранительных органах (с 2016 года). Сейчас он находится в СИЗО, суд принял решение о его аресте.

Отвечая на вопрос относительно розыска других подозреваемых в расстрелах активистов, С.Горбатюк сказал, что касательно 20 февраля 2014 года в розыске находится 21 человек, подозреваемый в совершении убийств, а также 6 организаторов.

Напомним, в Нацгвардии Украины заявили, что ни один из действующих снайперов НГУ не задержан по подозрению в расстрелах активистов Майдана.

Как сообщала "Страна", ранее адвокат рассказал, сколько платили наемникам за убийства на Майдане в 2014 году.

Мы писали, что ранее Генпрокуратура задержала еще четырех экс-беркутовцев за убийства на Майдане