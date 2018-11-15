Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова объявила на своей странице в Facebook виртуальный аукцион за еще одну картину. Стартовая цена полотна "Prosecco" составила 777 у.е.

С виртуального молотка за $1000 ушло произведение искусства, на котором изображена сама Крюкова со змеями вместо волос (как у Медузы Горгоны) и патрульный полицейский. Сама Крюкова назвала его "олицетворением системы".

Очевидно, это отсылка к ситуации, когда замглавреда "Страны" остановили полицейские, а после в Сеть были слиты ее персональные данные.

"Масло, холст. Доставлю лично. Трезвая. Ставки делаем прямо тут, в комментах. Хорошо работает против СБУ Заряжена на высокий градус и приключения", - сказано в подписи к посту.

Картину приобрела хозяйка ВедьмаБар Олеся Остафиева (Olesya Ostafieva).

Фото:facebook.com/kryukova

Фото: facebook.com/kryukova

Как сообщала "Страна", с Facebook-аукциона также продали картину-трансформер с Порошенко. Необычную картину, на которой изображен Петр Порошенко, приобрел покинувший страну народный депутат Александр Онищенко. За произведение он заплатил $1500.

Также с молотка ушла картина с людьми, похожими на ближайших соратников Порошенко.