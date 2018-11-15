Главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что за синогогой следило все-таки НАБУ, хотя оно открестилось от слежки.

О результатах внутреннего расследования он сообщил на своей станице в Facebook.

"Сегодня в прессе было опубликовано сообщение пресс-службы НАБУ о том, что слежение в отношении еврейской общины, действительно осуществлялось, однако, - другим правоохранительным органом. Как я уже сообщал, вопрос привлечения к ответственности виновных лиц находится в исключительной компетенции государства. Вместе с этим, видео, опубликованное недавно в СМИ не являются полным. Однако мы внимательно проверили информацию, фото и видео-записи, опубликованные в интернете. В рамках проведения проверки, в том числе при технической помощи наших израильских коллег, используя метод распознания лиц и образов новейшей системой "ANYVISION" было установлено, что представленные фото с вероятностью 99.97% соответствуют следующим гражданам:

Корбан Ярослав Игоревич

Согласно декларации НАЗК, является сотрудником НАБУ и получил доход от организации в размере 336115 гривен за 2017 год.

Согласно декларации НАЗК, является сотрудником НАБУ и получил доход от организации в размере 336115 гривен за 2017 год. Данчишина Ирина Николаевна,

Согласно декларации НАЗК, является сотрудником НАБУ и получила доход от организации в размере 336 115 гр. за 2017 год.

Экспертизой были установлены IP адреса, с которых были осуществлены атаки на системы безопасности, а также осуществлялись временные отключения видеонаблюдения", - написал он.

Он отмечает, что в рамках интереса безопасности нашей страны и обеспечения прав граждан готовы принять предложения о встрече со всеми компетентными лицами. "Молитвенный дом открыт для молитвы и раскаяния для всех желающих, включая руководство правоохранительных органов, в независимости от принадлежности к религиозным или другим общинам", - сказал раввин, то также акцентировал внимание, что указанная ситуация уже взята на контроль на самом высоком национальном и международном уровне.

Фото: facebook.com/

Напомним, СМИ назвали имя нардепа, которого НАБУ могло прослушивать в Синагоге.

Также мы писали, что в НАБУ сразу же после обвинений открестились от слежки за Синагогой в Киеве.