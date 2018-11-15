В Национальной гвардии Украины (НГУ) опровергают причастность кого-либо из действующих снайперов НГУ к расстрелам активистов Евромайдана.

"В Национальной гвардии Украины проверили информацию, опубликованную в средствах массовой информации, о задержании якобы действующего снайпера Национальной гвардии Украины, который по версии СМИ выстрелил из своей снайперской винтовки "ТS.М308", оснащенной оптическим прицелом, в активиста Евромайдана, театрального режиссера Александра Храпаченко", - говорится в сообщении пресс-службы НГУ на странице в Facebook

По результатам проверки в Нацгвардии сообщили, что по состоянию на 16.30 15 ноября ни один действующий снайпер, который проходит службу в Национальной гвардии Украины, не задержан правоохранительными органами.

Фото: facebook.com

Ранее источник, приближенный к расследованию, сообщил агентству "Интерфакс-Украина", о том, что в рамках расследования уголовного дела о расстрелах участников мирных акций в центре Киева зимой 2014 года задержан и арестован снайпер, уволенный из правоохранительных органов в 2015 году. По словам собеседника агентства, подозреваемый был снайпером спецподразделения "Омега" и уволен из правоохранительных органов в 2015 году.

Как сообщала "Страна", ранее адвокат зявлял, что суд по Януковичу отказался заслушать свидетелей, готовых рассказать о снайперах на Майдане.

Мы писали, что пострадавшим на Евромайдане будут платить ежемесячную денежную помощь.

Ранее Савченко в Генпрокуратуре рассказала о Пашинском и снайперах на Майдане.