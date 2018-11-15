Украинские пользователи соцсетей обсуждают указание Порошенко обеспечить город Смела в Черкасской области теплоснабжением в течение нескольких часов. Президент заявил об этом на заседании государственной комиссии по предотвращению возникновения ЧС в Смеле из-за отсутствия теплоснабжения.

В Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы. Поэтому президент заявил, что "если кто-то не может принять решение или боится сорвать пломбу, то я принимаю это решение", и приказал дать тепло под его ответственность.

Политик Андрей Портнов считает, что это заявление - дешевый пиар: "Порошенко поручил под свою личную ответственность в течение двух часов включить отопление в Смеле. Так если таким дешевым пиаром можно включать отопление, Киеву поручите снег почистить, Львову мусор поубирать, а Тернополю включить фонари на дорогах. Ну и чтоб солнце в другую сторону закрутилось, поручите кому-нибудь под личную ответственность".

Экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко пишет: "Президент дал команду сорвать пломбы на ГРС. Ну, наконец то мы узнали - кто конкретно управляет Нефтегазом и отвечает за срыв теплоснабжения страны.

Собственно говоря, я лично об этом говорил сотни раз. Но теперь, думаю, и у вас развеялись последние сомнения.

Да, кстати. Если с точки зрения КПК, то президент там на несколько статей наговорил!"

Журналист Алена Яхно, у которой нет воды из-за недавнего ЧП на Руставели в Киеве, просит Порошенко дать указание включить отопление на ее улице: "Петр Алексеевич, у меня на Антновича 4/6 уже три дня холодные батареи. Аленушка замерзает. Дайте, плиз, вказівку!!!"

Журналист Денис Иванеско интересуется: "Интересно, а воровать тоже можно по индульгенции Петра?

Если Петро разрешил срывать пломбы на газ, то и счета на оплату тоже ему нести? Сегодня разрешили срывать пломбы, а завтра - серьги?"