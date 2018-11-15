В пятницу, 16 ноября 2018 в Украине ожидается пасмурная погода. Днем от -1...+2 С. В ночное время в большинстве регионов ожидаются заморозки до -6. Теплей всего, по прогнозу синоптиков, в Ужгороде +7...9 С.

В Восточном регионе и на юге прогнозируется дождь со снегом. В Запорожье, Николаеве, Херсоне, Одессе днем -1...+1, ночью (0...-2).

В Харькове и Полтаве днем 0..+2, ночью -4...-6 и без осадков.

В Западном регионе (Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск, Ровно, Луцк, Львов, Черновцы) также без осадков. +2...+4 днем и 0...-2 ночью. В Ужгороде до +9 днем, ночью температура упадет до +1...-1.

В центре (Черкассы, Кропивниций, Житомир) сухо, но пасмурно. Днем 0..2, ночью -4...-6. В Днепре днем 0..+2, ночью -3...-5 с мокрым снегом.

В Киеве в пятницу прогнозируют гололедицу на дорогах. Температура днем -1...1, ночью -4...-6. На Донбассе ожидается дождь со снегом. 0...+2 днем, -2...-5 ночью.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", после первого снега за сутки в Украине произошло более тысячи ДТП. Погибли 11 человек.

Напомним, что украинских водителей предложили привлекать к ответственности за несвоевременный переход на зимнюю резину.