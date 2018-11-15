Министерство социальной политики предлагает отменить конкретные сроки, в которые Пенсионный фонд должен возвращать ссуды казначейству. Такое решение министр социальной политики Андрей Рева вынес на заседание правительства 14 ноября. Правительство окончательное решение не приняло, премьер Владимир Гройсман поручил его доработать в течение трех дней, передаете Економическая правда.

Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления, отмена сроков нужна для того, чтобы обеспечить своевременную выплату пенсий и не допустить задолженности по пенсионным выплатам. Для этого нужно внести изменения в порядок покрытия временных кассовых разрывов Пенсионного фонда. Речь о том, чтобы исключить норму о возвращении ссуд до конца текущего бюджетного периода.

Это означает, что Пенсионный фонд сможет не возвращать долги казначейству в течение года.

В свою очередь, экономический эксперт Виктор Скаршевский в Facebook отметил, что данным заявлением министр фактически признал, что правительству нечем выплачивать текущие пенсии.

"Увеличивая дефицит Пенсионного фонда в Законе о бюджете-2018 через Верховную Раду, правительству на всю страну придется признаться в том, что денег на финансирование пенсий не хватает. Поэтому они и планируют решить эту финансовую проблему через утверждение постановления Кабмина, которое разрешит Пенсионному фонду перенести накопившийся долг на 2019 год. Другими словами, разрешить Пенсионному фонду не возвращать накопившийся долг в 2018 году. Такой себе внутренний мини-дефолтик со стороны Пенсионного фонда перед Казначейством. Такая вот получается, пенсионная "реформа". Не хватает денег на выплату даже мизерных пенсий (напомню, что цены за 4 года увеличились в 2,5 раза, а пенсии всего на 70%)", - уточнил эксперт.

Фото: facebook.com/

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