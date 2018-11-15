Сотрудникам главного управления "К" СБУ удалось получить доступ к мессенджеру бывшего и.о. главы ГФС Мирослава Продана, который внезапно выехал за границу на лечение. Заявляется, что он не удалял мессенджеры после установки на новый телефон. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на сайте Цензор.НЕТ.

По словам журналиста, у Продана было несколько телефонов, в том числе один - китайский, но меняя телефоны, он допустил ошибку - не удалял мессенджеры после переустановки на новый телефон.

"В своем Телеграме, который скачала СБУ, Продан продолжал решать многие самые секретные вопросы", - отмечает Бутусов.

"В мессенджере зафиксировано, кто и сколько взяток передает Продану. Впечатляет, когда глава фискальной службы в ранге министра фотографирует огромную пачку наличных долларов, и недовольно пишет тому, кто передал, что эта пачка - "мокрая", надо заменить!", - пишет Бутусов.

Журналист приводит фрагменты переписки Продана, где он якобы рассказывает, как сразу после назначения решил тайно купить себе два особняка в Турции, на курорте Бодрум через своих доверенных лиц. "В частности, ключевым доверенным звеном в "отмыве" коррупционных средств является Максим Павицкий - кум Продана, на которого оформлялась недвижимость", - пишет Бутусов.

Сама сделка была оформлена через посредника - одесского бизнесмена Виталия Астахова, учредителя фирмы Васко да Гама. По словам Бутусова, его имя фигурирует в письме, которое турецкий брокер Бейза Язиси направил Астахову.

"Эти дома Продан, разумеется, не внес в декларацию, которую он заполнял как государственный служащий", - отметил Бутусов.

"На покупку двух домов в Бодруме Продан потратил 2,4 миллиона евро!", - пишет журналист.

Фото: finance.liga.net

"Страна" разбиралась, почему экс-глава ГФС Продан покинул Украину и куда он на самом деле уехал. Этот экс-чиновник уже давно находится в эпицентре борьбы за многомиллиардные таможенные потоки - между "Народным фронтом" в компании с Владимиром Гройсманом с одной стороны - и Банковой с другой.

Отметим, что Продан связал свой выезд в Германию через Молдову с поездкой к родителям.