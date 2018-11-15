Международный валютный Фонд (МВФ), чей представитель остался недоволен темпами роста экономики Украины, теперь считает все еще недостаточным текущий уровень международных резервов нашей страны, которые используются для поддержания макростабильности.

"Сейчас резервы на уровне более $18 млрд, что хорошо, поскольку они покрывают три месяца будущего импорта. Но наша оценка такова, что для Украины такой уровень резервов все еще является низким. Он должен составлять примерно $30 млрд, - это не точная цифра. Поэтому, политика Национального банка Украины (НБУ) по покупке валюты в резервы является правильной", - сказал постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман во время ежегодной конференции Fitch Ratings в Киеве в четверг.

Как сообщалось, международные резервы Украины в октябре 2018 года выросли на 0,6% и по состоянию на 1 ноября составляли $16,737 млрд. После поступления в начале ноября средств от размещения еврооблигаций, уровень резервов к 5 ноября возрос до $18,069 млрд, что соответствует трем месяцам будущего импорта.

РанееНБУ в начале ноября снизил прогноз международных резервов на конец 2018 года до $19,2 млрд с $20,7 млрд, на 2019 год - до $18,6 млрд с $18,8 млрд и на 2020 год – до $19,1 млрд с $19,7 млрд.

Ранее "Страна" сообщала, что эксперты МВФ приедут в Киев, чтобы выдать рекомендации по поводу бюджета-2019, а также о том, что в НБУ пообещали, что в следующем году денег будет больше.