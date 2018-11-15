Генеральная прокуратура Украины сообщает о задержании гражданина Украины, который подозревается в совершении оконченного покушения на одного из руководителей Херсонской областной ячейки партии "Национальный корпус" по заданию спецслужб РФ.

"14 ноября задержан гражданин Украины К., который подозревается в совершении оконченного покушения на террористический акт, подготовке к террористическому акту и незаконном обращении с оружием. Этот гражданин в мае 2018 года, действуя во исполнение задания спецслужб РФ, которое он получил на территории государства-агрессора… совершил покушение на совершение террористического акта в г.Херсон, в результате которого одному из руководителей Херсонской областной ячейки политической партии "Национальный корпус" должны были быть причинены телесные повреждения различной степени тяжести", - написал на своей странице в соцсети Facebook в четверг спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

В сообщении отмечается, что подозреваемому не удалось реализовать свои намерения в связи с проведенным контролем за совершением преступления, во время которого боевые патроны были заменены на холостые.

"Проведенными мероприятиями удалось предотвратить совершение особо тяжкого преступления и получить неопровержимые доказательства действительности намерений К. совершить террористический акт", - информируют в Генпрокуратуре.

"Кроме того, этот же гражданин, продолжая выполнение задания спецслужб РФ… совершил подготовку к другому террористическому акту, в результате которого одному из руководителей Общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы "Добровольная народная дружина самообороны Херсонской области" должны были быть причинены телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

14 ноября задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.15 ч.2 ст.258 (покушение на теракт, повлекший тяжкие последствия); ч.1 ст.14 ч.2 ст.258 (подготовка к теракту с тяжкими последствиями) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины, предусматривающие максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

15 ноября следственный судья Шевченковского районного суда г.Киева в отношении подозреваемого применил меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

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