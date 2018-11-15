Распродажа биткойнов длится уже четвертую сессию подряд. Курс самой известной криптовалюты мира опустился до минимума с октября 2017 года. Об этом сообщает MarketWatch.

Биткойн торгуется в районе $5524,46, что на 2,19% ниже уровня предыдущего дня, по данным CoinDesk. При этом в ходе торгов падение курса доходило до $5244.69.

В целом капитализация рынка криптовалют за последние сутки упала более чем на $30 млрд - до $181 млрд, что также является самым низким показателем за год.

По мнению Дональда Буллерса из Elastos, падение рынка усилило неопределенность среди криптовалютных инвесторов, а многие аналитики предсказывают продолжительный "медвежий" рынок в 2019 году.

Котировки декабрьских фьючерсных контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на Cboe Global Markets, Inc. (Cboe) в четверг снижаются на 1%, между тем цена ноябрьских фьючерсов на CME повышается на 0,75%.

Курсы большинства других криптовалют снижаются, в том числе Ether подешевела на 1%, Litecoin - на 1,3%.

Как сообщала "Страна", в Минэкономразвития начали обсуждать легализацию криптовалют в Украине. Рынок виртуальных валют в значительной степени развивается в тени, что приводит к негативным последствиям.

Отметим, что общая капитализация биткоина перевалила за $200 млрд в августе 2018.