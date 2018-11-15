В полиции Тернопольской области открыли уголовное производство по факту передачи сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры в пользование или аренду Украинской православной церкви (МП).

Об этом говорится в ответе областной прокуратуры на запрос Укринформа относительно обстоятельств и последствий передачи на баланс монастыря УПЦ МП шести сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры.

"Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области расследует уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.365-2 УК Украины, по факту злоупотребления полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, повлекшего тяжкие последствия. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области", - заявили тернопольские копы.

Прокуратура Тернопольской области также сообщает, что сведения о наличии договора о передаче сооружений Почаевской лавры в пользование или аренду является предметом исследования во время досудебного расследования.

Как сообщала "Страна", УПЦ хотят переименовать, чтобы забрать Лавры. В юридическом отделе Украинской православной церкви (УПЦ) объяснили, что смена ее названия позволит украинской властям аннулировать договоры об аренде Лавр.

Напомним, что сразу после Томоса глава Киевского патриархата Филарет угрожает отобрать всю недвижимость у УПЦ.