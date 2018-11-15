Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 27,7775 грн/$1 с 27,8175 грн/$1 днем ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков. Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,765-27,79 грн/$1.

Отметим, что последний раз подобные котировки гривни к доллару наблюдались в августе этого года.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 15 ноября укрепился до 27,773 грн/$1 с 27,844 грн/$1.

Также Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 16 ноября до уровня 27,774256 грн/$1 по сравнению с 27,839406 грн/$1 на 15 ноября 2018г.

100 доллар США- 2777.4256

100 евро - 3139.8796

10 российских рублей - 4.1693

Как сообщала Страна, ранее доллар "похудел" сразу на 8 копеек.

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