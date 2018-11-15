Английское "toxic" (токсичный, ядовитый, отравляющий) было признано словом 2018 года по версии составителей Оксфордского словаря. Об этом говорится на сайте Oxford Living Dictionaries.

Эксперты отмечают, что слово "toxic" пришло из латыни в XVII веке, а римляне, в свою очередь, заимствовали его из греческого. В Греции выражением "toxikon pharmakon", обозначали смертоносный яд, который использовали для пропитки стрел.

Данные исследования свидетельствуют, что в 2018 году число просмотров значения данного слова увеличилось на 45 процентов.

Особый интерес к нему возник после инцидента с Сергеем и Юлией Скрипалями, которые были отравлены нервно-паралитическим веществом в английском городе Солсбери.

Видео: youtube.com/Oxford Dictionaries

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