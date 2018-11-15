В Барышевском районе Киевской области задержали семейную пару, которая жестоко убивала животных. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Благодаря неравнодушной позиции зоозащитников и активистов, полицейские установили псевдоволонтеров, которые забирали в свои "добрые руки" у владельцев их породистых собак и кошек на передержку, вместо этого с особой жестокостью их пытали и убивали. Злоумышленников задержали и передали полиции активисты, когда те перевозили в своем автомобиле уже погибших животных", – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские инициировали проведение соответствующих экспертиз. Погибших кошек и собак передадут ветврачам для установления причин смерти. По факту случившегося следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 ("Жестокое издевательство над животными") Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

По информации зоозащитницы Светланы Лавриковой, задержанными оказались Яна Майборода и Вадим Лобко. Также сообщается, что у живодеров остаются животные, которых они прячут и скрывают местонахождение.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", полиция открыла два уголовных дела по факту издевательств над 300 овцами.

Ранее Киев и Сумы стали лидерами по числу издевательств над животными в Украине.

Напомним, закон, предусматривающий, что за издевательства над животными в Украине сажают в тюрьму, принят в 2017 году.

