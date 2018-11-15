Освобожденный и выступивший на конференции в ОБСЕ журналист Дмитрий Василец пригласил своих многочисленных друзей и подписчиков из Фейсбука на встречу в Киеве. Она пройдет в субботу, 17 ноября под Аркой Дружбы народов.

"Познакомимся лично, пожмем друг другу руки, посмотрим друг на друга. Познакомимся так сказать уже в более дружественной, нормальной атмосфере", - сообщил он, опубликовав приглашение на своей странице в соцсети.

Видео: facebook.com/vasilets

Как сообщала "Страна", все три прокурора не пришли на суд по журналисту Дмитрию Васильцу. Ранее он выступил на конференции ОБСЕ.

Напомним, что на сайте Совета Европы появилась информация о задержании и заключении двух украинских журналистов Васильца и Тимонина, указав что их преследует государство.

Депутаты Европейского парламента направили открытое обращение к президенту Украины Петру Порошенко и органам власти, в котором требуют срочно освободить арестованных журналистов Василия Муравицкого, Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина.