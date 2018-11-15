Заместитель главного редактора Страны Светлана Крюкова объявила на своей странице в Facebook очередной аукцион для любителей искусства.

На этот раз с виртуального молотка уйдет картина, на которой изображена сама Крюкова со змеями вместо волос (как у Медузы Горгоны) и патрульный полицейский (сама Крюкова назвала его "олицетворением системы" - прим. ред.). Очевидно, это отсылка к ситуации, когда замглавреда "Страны" остановили полицейские, а после в Сеть были слиты ее персональные данные.

"...Название "Prosecco". Стартовая цена 777 у.е. Аукцион продлится до 20.00. Масло, холст. Доставлю лично. Трезвая. Ставки делаем прямо тут, в комментах. Хорошо работает против СБУ Заряжена на высокий градус и приключения", - сказано в подписи к посту.

Скриншот, фото: Facebook/ Svetlana Kryukova

Напомним, в начале ноября в сети была обнародована информация о праве собственности на автомобиль, который принадлежит матери заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой. Также в интернет была слита видеозапись с нагрудных камер патрульных, остановивших Светлану за рулем автомобиля. После запрос "Страны" в Нацполиции начали расследование по поводу утечки личных данных замглавреда издания.

Также мы писали, что в начале ноября Светлана Крюкова на аукционе в Facebook продала картину с людьми, похожими на Ляшко, Мосийчука и Кошелеву в стиле БДСМ.