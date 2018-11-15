14 ноября на заседании Кабмина министр социальной политики Андрей Рева заявил о предложении Минсоцполитики перенести запланированное на будущий год начало внедрения второго накопительного уровня пенсионной системы до 1 января 2020 года. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект пишет "Экономическая правда".

В проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно справедливого механизма начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил доработать данный проект закона в течение трех дней, после чего правительство будет принимать окончательное решение.

Скриншот: epravda.com.ua

Напомним, во Всемирном банке считают, что введение накопительных пенсий в Украине должно быть отложено, так как если ввести их с января 2019 года, как было запланировано ранее, это может негативно повлиять на взносы в нынешнюю систему и создать дополнительные фискальные обязательства.

Также мы писали, что Комитет Рады одобрил введение в Украине накопительной системы пенсий. В соответствующем законопроекте было заявлено, что застрахованные лица, которым на дату внедрения обязательной накопительной системы пенсионного страхования исполнилось не более 35 лет, платят взносы из своей заработной платы (дохода) от 2% с ежегодным увеличением до 7%. Лица не достигшие пенсионного возраста или те, кому исполнилось более 35 лет, имеют право принимать добровольное участие в накопительной системе пенсионного страхования.