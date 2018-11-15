Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может договориться с нынешним политическим руководством Украины. Также он сообщил, что у официального Киева нет обозримой перспективы вступления в НАТО или Евросоюз.

Орбан отметил, что вскоре в Украине состоятся президентские выборы, "и если ситуация не ухудшится, это станет большим достижением". Об этом сообщает пресс-служба правительства Венгрии.

По его словам, Украина еще может вернуться на путь дружбы или стратегического партнерства с Венгрией. Венгерский лидер сказал, что это единственный путь, по которому Киев может идти в НАТО и ЕС.

"Мы надеемся, что Украина будет союзной, дружественной и не будет преследовать венгров, которые сегодня являются гражданами Украины, и воспользуется возможностью того, что Венгрия готова участвовать в развитии Закарпатья, и не только его, и способствовать стабилизации и развитию Украины", - сказал он.

Как сообщала "Страна", новый посол Венгрии начал свою работу с изучения украинского языка. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар отметил, что они с Иштваном Ийдярто договорились работать над позитивной повесткой дня двусторонних отношений.

Отметим, что фонд Сороса покинул Венгрию из-за Орбана.