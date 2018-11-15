В скором времени украинских водителей хотят привлекать к ответственности за несвоевременную смену летней резины на зимнюю. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет УНН.

Так, по данным агентства, законопроект на данный момент разрабатывается юридическими отделами Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины. Когда эта работа будет окончена, он сразу же будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

На сегодняшний день замена летней резины на зимнюю, согласно ПДД, носит рекомендательный характер, поэтому часть украинских водителей систематически ее не выполняют. Между тем, несвоевременная замена шин приводит к большому количеству ДТП.

Напомним, после первого снега в Киеве 14 октября появились фото массовых ДТП с автомобилями, которые не успели "переобуться".

Также мы писали, что актер "Дизель шоу" попал в новое ДТП, потому что не успел поменять летнюю резину.