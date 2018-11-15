Архиепископ Новокаховский и Генический Филарет, которого называли участником группы, перешедшей из Украинской православной церкви (УПЦ) в другую юрисдикцию, сделал заявление, в котором опроверг переход в другую церковь.Он сделал заявление, оно размешено на сайте епархии.

Архиепископ Филарет уточнил, что его точка зрения на развитие церковных событий в Украине является исключительно церковной. И он хотел бы, чтобы церковь всегда оставалась церковью.

"Я архиерей Украинской Православной Церкви. Им я был, им я есть и им я, с Божьей помощью, хочу быть. Этот выбор сделан не 13 или 15 ноября 2018, а гораздо раньше, и этот выбор не является спонтанным или временным решением. Я болею за судьбу Церкви, и хочу засвидетельствовать это на разных уровнях перед разными людьми. Я уважаю мнение каждого, и считаю, что каждый имеет право мыслить так, как подсказывает ему его совесть, его вера. И прошу уважать и мое право иметь свою собственную точку зрения - не выданную мне приказом сверху, но выстраданную и осознанную. Моя точка зрения на развитие церковных событий в Украине - церковная. И я хочу, чтобы Церковь всегда оставалась Церковью. Именно поэтому я просил бы ни приписывать мне тех мыслей, которые я не имел, и тем более поступков, которых я не делал", - написал Филарет.

Он также обратился к журналистам не тиражировать ложь о его переходе в другую церковь.

"Очень печально, что многие легко принял на веру написанное о моем "переход в раскол". Я не могу повлиять на светских журналистов, но люди церковные, а не тиражируйте страшную ложь, прошу вас! Грустно, потому что я никогда не давал, как мне кажется, поводов для таких обвинений. Я прошу всех успокоиться и знать простую вещь: без меня, грешного, Церковь будет жить; я без Церкви - нет", - уточнил он.

Напомним, анонсированная еще на прошлой неделе встреча президента Петра Порошенко с епископатом Украинской православной церкви днем так и не состоялась. Однако, поздно вечером президент все же обговорил вопросы автокефалии с тремя иерархами УПЦ за закрытыми дверями. Среди этих иерархов был и Филарет.

Украинская православная церковь считает невозможным свое участие в объединительном соборе, на котором предстоятелем единой поместной православной церкви, по прогнозам, выберут Филарета.

15 ноября президент Украины Петр Порошенко от имени Варфоломея сделал предложение митрополиту Винницкому и Барскому Симиону стать правой рукой новоизбранного главы поместной украинской церкви. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в церковных кругах.