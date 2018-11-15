В сети активно обсуждают методы управления олигарха Юрия Косюка, который следит за эмоциями своих подчиненных. О своих методах глава правления агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт", советник президента Украины Косюк рассказал на V форуме "Дирижеры изменений", прошедшем в Киеве 13 ноября.

На его предприятии за сотрудниками следят камеры, по которым мониторятся их эмоции по 70 пунктам. По словам Косюка, исследования показывают, что счастливые люди более высокопродуктивны. С несчастными работниками плотно работают психологи и сотрудники HR, чтобы изменить ситуацию, но в случае отсутствия изменений этих людей заменяют.

Такие методы вызвали бурную реакцию у пользователей социальных сетей.

Журналист Алексей Газубей пишет о том, что тотальная слежка – это еще один шаг в будущее: "Косюк следит за каждым. Или - грех жаловаться на еще одну видеокамеру. История с олигархом, который почти бог и следит за толстыми и ленивыми сотрудниками на камеру возмутительна только в контексте того - кто он такой. Урод, друг президента, получатель бюджетного бабла. В общем - крайне неприятная публичная личность. Вот и хайп.

А вообще проблема шире. О нас уже собрано столько данных, которые мы отдали добровольно, что грех жаловаться еще на одну камеру под потолком))) Банк знает, куда мы тратим деньги, магазин знает сколько сосисок и рома мы покупаем, интернет отлично подсовывает вам рекламу отелей, едва вы успели набрать в поисковике "достопримечательности Амстердама".

Недавно я писал про фильм "Анон" (ссылка в первом комменте). Это будущее гугл-очков и википедии. Прогуливаясь по улице, вы будете видеть "иконку" над каждым прохожим: ФИО, возраст, профессия, и т.д. Вес хот-дога и нитраты в капусте на прилавке.

Косюк тут не причем. Будущее стучится в наш мозг. И оно будет таким. Не в силах людей его остановить, но в их возможностях предусмотреть предохранители. Законную возможность блокировки данных. Или съем уютных квартир, куда не подведен интернет и не заходят люди со смартфонами. Прятаться от общества - это еще станет популярным трендом!"

Журналист Владислав Бовсуновский пишет: "В этой конторе медеджмент в основном состоит из экс-миллиционеров. Которые за всем шпионят, собирают на всех досье, устраивают допросы (в прямом смысле). Нормальный человек после 2-3 месяцев работы на Косюка, сбегает".

Журналист Михаил Ткач иронизирует: "Есть встречное предложение. Может надо мониторить эмоции тех, кому государство предоставляет миллиарды дотаций? Чтобы под камерами находились и все такое. На яхте, в аэробусе своем. И если кто сильно веселый в Куршавеле, то можно не финансировать? М? Голосовать можно, поднимая куриные ножки вверх."

Эксперт по стратегии и коммуникации Ярина Ключковская задается вопросом: "Только мне кажется, что это - за гранью не только добра и зла, но и обычного здравого смысла?"

Физик, популяризатор науки Антон Сененко: "Когда мой любимый косюк получает миллиардные дотации из госбюджета на свою куростроительную фабрику, я стараюсь шутить, что средства налогоплательщиков направляются на секретные разработки боевых ударных кур, кур-дронов, бронированных вездеходных кур, нанокур-ботов, да и вообще Скайнет восстанет из помета и перья и вместо "айл би бэк" будет говорить "кудах-кудах".

Но к такой правде меня жизнь не готовила. Оказывается, на фабриках этого светоча инноваций уже произошло восстание машинного обучения, искусственного интеллекта, а работники давно находятся в матрице.

Шах и мат мне. Снимаю шляпу. Со следующего бюджетного года я тоже везде устанавливает камеры и буду следить за аспирантами. У нас, правда, с толстением проблем почему-то нет, но мы докажем, что не в деньгах счастье. Всех, кто не захочет быть счастливым - казни ... переведем на другие аналогичные низкооплачиваемые должности".

Эксперт в сфере труда Сергей Марченко возмущен такими методами: "Косюк, который МХП, просто сказочный ушлепок. "Мы мониторим эмоции. Все находятся под камерами… По 70 пунктам откалибровываем эмоции. Смотрим за счастливыми и несчастными". Несчастливых Косюк увольняет, потому что они могут "отравить" других сотрудников. Т.е., стоишь ты такой в цеху, ковыряешься в курином дерьме, а к тебе подходит #hr, внимательно изучает и говорит: Вася, что-то ты, бл**ть, не выглядишь счастливым! Давай-ка выражение лица менять! Что, жена ушла? Ушла потому, что у тебя нашли рак? И из-за таких пустяков ты смурной?? Та то все фигня, Вася! Ты подумай, ты же в команде!! Не где попало, а у лучших работодателей страны! Улыбайся, сука, а то уволю нах!!

Простыми словами, оцените подход бизнесмена к проблемам своих сотрудников: если у тебя в жизни случилась беда и ты не фееришь, тебя вышвыривают с работы, как старого глухого пса, потому что ты им больше такой не нужен. Обращаю внимание Міністерство соціальної політики України на прямое нарушение законов Украины в части дискриминации сотрудников по совершенно идиотскому признаку. И большой привет составителям различных hr-рейтингов – только за прошлый год МХП среди лидеров трех рейтингов как лучший работодатель года.

Мы никогда не изменим нашу страну, если позволим придуркам и негодяям делать такое с нами. Вот правда, недостойны, если за нами можно следить камерами и полиграфами, увольнять за низкий уровень счастья, плохую эрекцию и мы это все спокойно прощаем за миску еды и премию на Новый год. Надо определяться: Украина это наша страна или таких косюков. Ну и я схожу проставлю оценки на всех страницах МХП, что найду в соцсетях и Гугл".

Пользователь Александр Гунько смеется над методами Костюка: "Ты уволен парень, потому что ты слишком несчастен. Извини, ничего личного, не расстраивайся. При чем тут трудовое законодательство, и вот это вот все?)) Иди грустить в другое место. Аххаххаххаххааа".

А страница "Церковь свидетелей покращення" запостила фотожабу на Косюка.

Ранее "Страна" сообщала, что "Мироновский хлебопродукт" (ТМ "Наша Ряба") за годы нахождения Порошенко у власти стал одним из главных получателей государственных дотаций на развитие животноводчества. По одной из версий, он может быть причастным к скандалу с задержанием и арестом собственников и управленцев "Агромарса" (выпускает продукцию под торговой маркой "Гавриловские курчата") в июне 2018 года.