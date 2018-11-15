В четверг, 15 ноября, депутаты Киеврады присвоили двум скверам в Киеве имена музыкального исполнителя, писателя Кузьмы Скрябина и оппозиционера из РФ Бориса Немцова. Переименование рекомендовали в управлении правового обеспечения, передает "УП".

В честь Кузьмы Скрябина назван сквер на улице Василия Порика в Подольском районе Киева. Такое предложение поддержали 77 киевских городских депутатов.

Также Киеврада присвоила имя Бориса Немцова скверу на углу улиц Сурикова и Воздухофлотского проспекта в Соломенском районе Киева. За соответствующее решение проголосовали 69 депутатов.

Певец, продюсер и лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) родился 17 августа 1968 в Самборе Львовской области. Он записал 20 студийных альбомов, организовал собственное интернет-радио и написал несколько книг.

"Скрябин" погиб 2 февраля 2015 в автокатастрофе возле села Лозоватка на Днепропетровщине. Его автомобиль столкнулся с грузовиком.

Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В деле об убийстве политика были приговорены пять человек - Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Ескерханов и Хамзат Баха. Дадаев, которого признали исполнителем убийства, в июле был приговорен в России к 20 годам строгого режима.

Как сообщала "Страна", в Харькове просят установить памятник ученому, расшифровавшему письменность майя. По мнению автора петиции, отсутствие памятника Юрию Кнорозову на его малой родине - это несправедливость, которую следует исправить.

Отметим, что по роману Кузьмы Скрябина снимут фильм.