Отмена верхней границы начисления единого социального взноса, предусмотренная законопроектом, который утвердил Кабмин, является опасным, однобоким и выборочным действием, а не комплексным решением вопроса. Об этом идет речь в заявлении Европейской бизнес ассоциации, размещенном на ее сайте.

В заявлении ЕБА обращается к Верховной Раде Украины и президенту с просьбой не поддерживать инициативу об увеличении нагрузки на оплату труда. Оно, по мнению экспертов ассоциации, может спровоцировать рост расходов бизнеса.

"Минсоцполитики рассчитывает получить дополнительные 10 млрд грн ЕСВ – соответственно, на эту сумму вырастут расходы бизнеса на обязательные платежи", – сказано в заявлении.

В ЕБА отмечают, что фактически средства будут вкладывать те налогоплательщики, которые уже сейчас легально выплачивают заработные платы.

"Фактически, под лозунгами детенизации зарплат на самом деле предлагается внедрить дополнительное налогообложение добросовестных налогоплательщиков, которые не работают в тени", – говорится в заявлении.

Эксперты уверены, что увеличение уплаты ЕСВ приведет к сокращению размера зарплат, что повлечет за собой уменьшение поступлений от военного сбора и налога на доходы физических лиц, а значит, негативно повлияет на доходы местных бюджетов.

Напомним, в Украине изменили сроки подачи информации по единому социальному взносу.

Также мы писали, что Кабмин хочет обязать всех без исключения платить единый социальный взнос.