Экс-полузащитник "Шахтера" Фред недоволен своим положением в английском футбольном клубе "Манчестер Юнайтед" и намерен сменить прописку.

Об этом, по данным французского издания Lequipe , он сообщил своему бразильскому соотечественнику из Манчестер Сити и также экс-"горняку" Фернандиньо.

По данным журналистов, Фреду приходится тяжело в МЮ из-за незнания английского языка. По факту, свободно он может общаться лишь с Ромелу Лукаку и Андреасом Перейром, которые знают португальский.

Фред принял участие лишь в двух матчах МЮ из последних восьми и окончательно потерял свое место в составе. Летом 2018 года он перебрался из Шахтера в МЮ за 65 миллионов евро. Это сделало бразильца пятым самым дорогим трансфером в истории английского клуба.

Фото: manutd.one

Как сообщала "Страна", Александр Зинченко отказался переходить из Манчестер Сити в Вулверхэмптон. Наш игрок отказался уходить из команды Пепа Гвардиолы.

Напомним, что Шахтер заинтересовался полузащитником знаменитого Гремио.