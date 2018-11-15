Покинувший "Шахтер" бразилец Фред страдает в "Манчестер Юнайтед" из-за незнания английского
Экс-полузащитник "Шахтера" Фред недоволен своим положением в английском футбольном клубе "Манчестер Юнайтед" и намерен сменить прописку.
Об этом, по данным французского издания Lequipe , он сообщил своему бразильскому соотечественнику из Манчестер Сити и также экс-"горняку" Фернандиньо.
По данным журналистов, Фреду приходится тяжело в МЮ из-за незнания английского языка. По факту, свободно он может общаться лишь с Ромелу Лукаку и Андреасом Перейром, которые знают португальский.
Фред принял участие лишь в двух матчах МЮ из последних восьми и окончательно потерял свое место в составе. Летом 2018 года он перебрался из Шахтера в МЮ за 65 миллионов евро. Это сделало бразильца пятым самым дорогим трансфером в истории английского клуба.
Фото: manutd.one
Как сообщала "Страна", Александр Зинченко отказался переходить из Манчестер Сити в Вулверхэмптон. Наш игрок отказался уходить из команды Пепа Гвардиолы.
Напомним, что Шахтер заинтересовался полузащитником знаменитого Гремио.