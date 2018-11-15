14 ноября в Москве было совершено нападение на известного российского поэта Ивана Жданова - его ударили ножом в живот. По подозрению в совершении преступления задержан его знакомый поэт и литературовед Виктор Куллэ, передает ТАСС.

Агентство, ссылаясь на источник в правоохранительных органов, пишет, что нападение произошло на Юрловском проезде, в доме 19. Ивана Жданова госпитализировали с ножевым ранением, а Виктора Куллэ задержали. В свою очередь, пресс-служба московского главка сообщила изданию, что на Юрловском проезде, 19 правоохранители обнаружили мужчину 1948 года рождения с колото-резаным ранением живота, он был пьян. По этому же адресу обнаружили мужчину 1962 года рождения, он заявил, что причастен к нападению.

Однако ФАН сообщает, что сам Виктор Куллэ опроверг в комментарии агентству свое участие в нападении. Он заявил, что в тот вечер Иван Жданов должен был ночевать у него в гостях, но устроил пьяный скандал, напал на него с кулаками. Сам литературовед признается, что угрожал Жданову ножом, чтобы прогнать его, но поэта им не ударял.

Отметим, что Иван Жданов является лауреатом престижных литературных премий, таких как премия Андрея Белого (1988 год) и Арсения и Андрея Тарковских (2009 год). В свою очередь, Виктор Куллэ удостоился Новой Пушкинской премии (2016 год) и премии "Венец" (2017 год).

Поэт Иван Жданов. Фото: barnaul.bezformata.com

Поэт Виктор Куллэ. Фото: svoboda.org

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