В среду, 14 ноября, в чемпионате Украины по хоккею (УХЛ) сыграли два матча. В рамках перенесенного 27 тура встретились "Кременчук" и "Днепр". Затем "Белый Барс" принимал "Ледяных Волков".

"Кременчук" – "Днепр" 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

В отличии от прошлой встречи этих команд, вчерашний поединок в Кременчуге не стал сверхрезультативным, но по зрелищности и интриге он не уступал другим очным встречам. Да и вообще команды ведут очень плотную борьбу за места в таблице и очки в чемпионате и виден явный настрой игроков на медали текущего розыгрыша УХЛ.



Единственной шайбой в матче отметился капитан "Кременчука" Тимур Гриценко. Также стоит отметить и уверенную игру обоих голкиперов Георгия Бояршинова, который, к слову, записал себе в актив первый шатаут в текущем сезоне, и Олега Петрова. Именно надёжная игра вратарей во многом не позволила увеличивать счёт на табло и оставшиеся 40 минут встречи команды провели наравне.

Видео: youtube.com/УХЛ

"Белый Барс" - "Ледяные Волки" 3:1 (0:0; 0:1; 3:0)

Эта встреча тоже не вышла результативной, но зато по интриге и непредсказуемости не уступала и матчу лидеров чемпионата. Как и в предыдущей встрече команд киевлянам удалось открыть счёт в матче и завладеть игровым преимуществом, но в третьем периоде всё перевернулось.



Именно третья двадцатиминутка стала решающей для белоцерковцев, которые смогли не только сравнять счёт но и выйти вперёд, чем обеспечили себе победу над «Волками» во втором матче кряду. В этой игре стоит отметить упорный характер киевского клуба, ведь команда играя два дня подряд в три пары защитников и две тройки нападения, оказывала достойное сопротивление.



Напомним, что семнадцатый тур Украинской хоккейной лиги состоится в эти выходные. 17 ноября сначала в 14:00 кременчужане примут «Ледяных Волков» (прямая трансляция – сайт XSPORT.ua), а в 17:00 "Днепр" встретится с МХК "Динамо" (прямая трансляция – сайт XSPORT.ua). 18 ноября в Дружковке в 15;30 тур закроют "Донбасс" и "Белый Барс" (прямая трансляция – телеканал XSPORT).

Видео: youtube.com/УХЛ

Как сообщала "Страна", ХК Донбасс в напряжённой борьбе обыграл МХК Динамо. Первое же удаление харьковчан реализовал защитник "Донбасса" Владислав Гончаров, забросивший свою дебютную шайбу в Украинской хоккейной лиге.

Отметим, что "Ледяные Волки" уступили "Белому барсу" в матче УХЛ, где две команды забили дюжину шайб.