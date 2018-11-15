Экс-президент CityCommerce Bank Рейнис Тумовс, который уже почти два года находился в международном розыске, в октябре 2018 года был задержан латвийскими правоохранителями по запросу украинской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Отмечается, что руководителей ОАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) обвиняются в причастности к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн грн.

Установлено, что в 2013 - 2014 годах экс-пезидент CityCommerce Bank Рейнис Тумовс и бывший глава правления банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. Стоимость кредитов была значительно завышена.

Обоим банкирам было сообщено о подозрении: президенту - одному из владельцев - ОАО "Городской коммерческий банк", по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч.3 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, а председателю правления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (фиктивное предприятие) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас Рейнис Тумовс находится под стражей. Готовятся материалы для его экстрадиции. Также правоохранители сообщают, что председатель правления банковского учреждения, получив гражданство РФ, уехал на временно оккупированную территорию АР Крым.

Отметим, что Национальная полиция проводила досудебное расследование по уголовному производству № 12014000000000409 в отношении бывшего президента CityCommerce Bank Рейниса Тумовса и бывшего главы правления банка с 17 сентября 2014 года. 30 декабря 2016 года Рейнису Тумовсу было составлено сообщение о подозрении, а 4 января 2017 его объявили в международный розыск. Однако до недавних пор он скрывался от правоохранительных органов в Латвии.

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