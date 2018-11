Звезда балета из Украины мирового масштаба, танцовщик Сергей Полунин снялся в новом клипе Hozier - "Movement". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Премьера ролика состоялась на официальном YouTube-канале ирландского музыканта Hozier 14 ноября. Композиция "Movement" войдет в новый альбом музыканта, который выйдет в начале 2019 года. Сергей Полунин в клипе играет разные воплощения одного и того же человека, которые борются между собой в его сознании.

Отметим, что это не первый клип Hozier, в котором снимается танцовщик. Ранее он сыграл роль в ролике, снятом на хит музыканта "Take Me to Church".

Видео: YouTube/ Hozier

Скриншот: Instagram/ Sergei Polunin

