В четверг, 15 ноября, корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" (акционер Петр Порошенко) и "ВИК" (акционер нардеп от БПП Игорь Кононенко) подписали пакет документов о продаже оружейного ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" новому владельцу – компании "Эвинз лимитед" из группы "ТАС" (конечный бенефициар Сергей Тигипко).

"Стоимость проданных акций является коммерческой тайной. Средства от покупателя будут поступать юридическим лицам продавцов отдельными траншами согласно согласованного сторонами графика", - говорится в сообщении инвестфондов в четверг, 15 ноября.

Они напомнили, что сделка нуждалась в одобрении Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), который признал ее соответствующей законодательству и дал разрешение.

В релизе также указывается, что подготовку соглашений сопровождала "Ernst & Young" - одна из крупнейших международных аудиторских групп.

"Сделку по "Кузне на Рыбальском" следует рассматривать как один из шагов по реализации задекларированного Петром Порошенко намерения полностью отделить бизнес от политики. Ранее, как известно, он передал корпорацию "Рошен" в доверительную собственность всемирно известной компании "Ротшильд", - сообщили в пресс-службе Администрации президента в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" с просьбой о комментариях по сделке.

В пресс-службе отметили, что "Кузня на Рыбальском" - известная судо- и машиностроительная компания, задействованная в реализации оборонных заказов.

"Несмотря на то, что Порошенко не вмешивался в деятельность предприятия, продажа должна стать убедительным свидетельством отсутствия возможного конфликта интересов и не оставляет никаких оснований для спекуляций в этом вопросе со стороны политических оппонентов", - подчеркнули в Администрации президента.

В ответе на запрос также говорится, что после того, как П.Порошенко как физическое лицо получит доход от продажи акций, он, согласно действующему законодательству, отобразит его в электронной декларации.

"Так же будут оплачены все налоги и сборы, предусмотренные законом для данного вида доходов", - сообщили в пресс-службе Администрации президента.

ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины. По состоянию на первое полугодие 2018 года, основным акционером с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода выступал ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд (ЗНКИФ) "Прайм Эссетс Капитал" (Киев), в котором сконцентрированы активы Порошенко. Вторым по величине акционером ЧАО с пакетом в 20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВИК", сконцентрировавший активы Кононенко.

По итогам 2017 года ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" увеличило чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом - до 18,62 млн грн, чистый доход возрос в 6,6 раза - до 776,18 млн грн.

Пресс-служба судозавода 25 сентября этого года сообщила о планах по смене собственника предприятия. Позже информацию о готовящейся продаже "Кузни на Рыбальском" подтвердил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, а затем и сам Порошенко, заявивший, что у судозавода должен быть отечественный собственник. Тогда же в конце сентября о предварительной договоренности о покупке "Кузни на Рыбальском" сообщила группа "ТАС" Тигипко, пообещавшая озвучить планы развития предприятия после получения решения регулятора. 19 октября Антимонопольный комитет предоставил Тигипко разрешение на сделку. На 20 ноября в ЧАО намечено проведение внеочередного собрания акционеров компании, на котором планируется обновить учредительные документы.

В условиях боевых действий на Донбассе предприятие освоило производство новых разработок оборонного назначения, среди которых - 40 мм гранатомет УАГ-40 с отечественной оптикой, боевые модули для бронетехники ОБМ, БМ "Скорпион". В 2015 оно приступило к работам по созданию двух новых бронемашин - 10-тонной БКМ "Тритон" и 15-тонной БМ "Арбалет". Также завод участвует в кооперации по производству радиоэлектронного оборудования для защиты госграницы.

В настоящее время судозавод ведет в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) строительство для военных госзаказчиков малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК) "Гюрза-М" и десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр". В октябре 2018 года ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" презентовало потенциальным заказчикам проект нового ракетного патрульного катера под шифром "Лань".

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